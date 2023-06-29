НАТО пошлет сигнал поддержки Украине на саммите в Вильнюсе

Столтенберг: НАТО пошлет Украине сигнал поддержки на саммите в Вильнюсе

НАТО пошлет Украине сильный сигнал поддержки на саммите в Вильнюсе, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов о перспективах вступления Киева в организацию. Его слова приводит ТАСС.

В то же время Столтенберг отметил, что сейчас альянсу необходимо сосредоточиться на военной помощи Киеву, в противном случае вопрос о членстве обсуждать не придется.

«Мы должны помнить, что все страны альянса согласились, что двери НАТО остаются открыты и что Украина со временем станет членом альянса, и что не России это решать», — заключил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна активно работает со странами-членами НАТО, чтобы внести ясность по вопросу членства Киева в альянсе.