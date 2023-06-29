Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:54, 29 июня 2023Мир

НАТО пошлет сигнал поддержки Украине на саммите в Вильнюсе

Столтенберг: НАТО пошлет Украине сигнал поддержки на саммите в Вильнюсе

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО пошлет Украине сильный сигнал поддержки на саммите в Вильнюсе, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов о перспективах вступления Киева в организацию. Его слова приводит ТАСС.

В то же время Столтенберг отметил, что сейчас альянсу необходимо сосредоточиться на военной помощи Киеву, в противном случае вопрос о членстве обсуждать не придется.

«Мы должны помнить, что все страны альянса согласились, что двери НАТО остаются открыты и что Украина со временем станет членом альянса, и что не России это решать», — заключил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна активно работает со странами-членами НАТО, чтобы внести ясность по вопросу членства Киева в альянсе.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    В Госдуме заявили об исключении «Вагнера» из участников СВО перед мятежом
    Движение поездов после ЧП в Москве частично восстановили
    СБУ предъявила обвинения 200 украинцам за съемку работы ПВО
    В Кремле заявили о поддержке большинством россиян СВО
    Онлайн-кинотеатр Start оштрафовали за демонстрацию ЛГБТ-контента
    Задержание ФСБ собиравшего информацию для СБУ россиянина попало на видео
    Сыгравшая Саманту Джонс актриса рассказала о съемках в «И просто так»
    Движение «Аэроэкспрессов» в аэропорт Домодедово приостановили
    Туристам рассказали о простых способах избежать кражи в отеле
    Госдума утвердила программу долгосрочных сбережений граждан
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.