В МИД Украины сообщили об активной работе с НАТО по вопросу членства в альянсе

Глава МИД Украины Кулеба: Киев активно работает с НАТО по вопросу членства в альянсе

Украина активно работает со странами-членами НАТО, чтобы внести ясность по вопросу членства Киева в альянсе. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) республики Дмитрий Кулеба по итогам разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает РИА Новости.

«Украина продолжает активно работать со всеми союзниками по НАТО, чтобы убедить их в том, что пришло время внести ясность в вопрос о членстве Украины в альянсе», — сказал Кулеба.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала сюрприз по поводу членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле. Столтенберг, отвечая на реплику Каллас, заявил, что предвосхищать результаты саммита пока рано.