Премьер Эстонии призвала Евросоюз взять себя в руки и вооружаться

Премьер Эстонии Каллас призвала ЕС взять себя в руки и вооружаться, пока не поздно

Европейскому союзу (ЕС) пришло время вооружаться, пока не стало слишком поздно, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своей статье для Politico.

«Нам нужна боеспособная Европа, которая может обеспечить свою собственную оборону. Это единственный способ создать надежный сдерживающий фактор для предотвращения войны и остановки цикла агрессии России», — призвала она.

По словам Каллас, странам Евросоюза необходимо увеличить расходы на оборону, которые в том числе должны затронуть производство боеприпасов. «Мы видели, как Россия за один день отстреливает месячное количество артиллерийских снарядов, произведенных в Европе», — объяснила такую нужду она.

Премьер Эстонии также заявила, что понимает, как трудно демократическим правительствам выступать за увеличение военных расходов, поскольку такие шаги государств приводят к повышению налогов.

«Но Европа и раньше брала себя в руки», — написала Каллас, приведя в пример расходы бюджетов государств-членов ЕС во время пандемии COVID-19.

Накануне премьер прибалтийской республики пообещала сюрприз по поводу членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на реплику премьера Эстонии, заявил, что предвосхищать результаты саммита пока рано.