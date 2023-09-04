Зеленский уволил министра обороны Украины за провал контрнаступления и мобилизации. Кто теперь будет отвечать за ВСУ?

Оценена вероятность перемен на фронте после смены руководства Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Резникова с поста министра обороны, его назначат новым послом страны в Великобритании. Об этом стало известно после видеообращения главы государства, опубликованного в его Telegram-канале.

Алексей Резников занимал свой пост почти два года, с ноября 2021-го. В качестве министра он отвечал в том числе за организацию поставок западного вооружения и техники, которые украинская армия использовала на поле боя.

Комментируя свою отставку изданию «Бабель», бывший министр рассказал, что пока не знает о планах назначить его послом в Великобританию. Тем не менее о подобных планах властей сообщили сразу несколько депутатов Верховной Рады.

Заявление об отставке Алексей Резников направил в парламент утром 4 сентября

Новым министром обороны Украины станет крымский татарин

В воскресном обращении президент также назвал имя преемника Алексея Резникова. Им станет глава Фонда госимущества страны Рустам Умеров, кандидатуру которого на этой неделе рассмотрят парламентарии.

В прошлом он занимался телекоммуникационным бизнесом и инвестициями, а также состоял в Меджлисе крымскотатарского народа (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), был помощником его председателя Мустафы Джемилева по вопросам правозащиты и международной деятельности.

В 2019 году также был избран в Верховную Раду от партии «Голос».

С началом специальной военной операции он вошел в делегацию Украины на переговорах с Россией, а затем не раз занимался обменом пленными

Перестановки произошли на фоне коррупционных скандалов

Пребывание Алексея Резникова на посту министра обороны сопровождалось чередой коррупционных скандалов с закупками имущества для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, в январе 2023 года журналисты сообщали, что Министерство обороны Украины разворовывает бюджет, выделенный на обеспечение тыловых частей ВСУ провизией.

Изучив договор об оказании соответствующих услуг, заключенный с компанией «Актив Компани», они выяснили, что указанные там цены на продукты значительно завышены в сравнении с ценами в обычных магазинах. Например, в закупках стоимость куриных яиц начиналась от 17 гривен (около 30 рублей) за одну штуку.

Позже, в августе 2023 года, министерство попало в новый коррупционный скандал, связанный с закупками зимних курток для нужд армии. Ведомство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды. В одной из партий компания должна была поставить 4900 курток общей стоимостью 142 тысячи долларов, однако в итоге их закупочная цена выросла до 421 тысячи долларов.

По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из «камуфляжных» в «зимние воздухозащитные» и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долларов за штуку «Зеркало недели» об одном из коррупционных скандалов в Министерстве обороны Украины

Отставка также может быть связана с провалом мобилизации

На Украине при этом не утихают скандалы вокруг мобилизации: сотрудники военкоматов продолжают вылавливать с применением силы потенциальных солдат в общественных местах. Законных способов получить отсрочку у мужчин призывного возраста почти не осталось, поэтому они все чаще прибегают к взяткам, подделке документов и пытаются нелегально выехать из страны.

11 августа президент Владимир Зеленский уволил 24 региональных военкома за компрометацию мобилизационной политики.

Властям уже давно поступали сообщения о массовых нарушениях и преступлениях вокруг мобилизации из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Государственного бюро расследований (ГБР), Службы безопасности Украины (СБУ) и других правоохранительных и надзорных органов.

По этим материалам к уголовной ответственности привлечены должностные лица военкоматов и призывных пунктов по 112 делам, а подозреваемых в совершении уголовных преступлений оказалось 33 человека

Именно из-за скандалов в связи с коррупцией и мобилизацией впервые появились сообщения о возможной замене министра обороны Алексея Резникова.

При этом в стране не прекращаются новые волны мобилизации. В начале сентября на Украине был сокращен список болезней, по которым призывникам давалась отсрочка от мобилизации. Отныне в ряды ВСУ начнут призывать больных ВИЧ и гепатитами в нетерминальной стадии, а также легкими психическими расстройствами.

Неудачное контрнаступление могло стать решающим фактором в принятии решения о смене главы Минобороны

Как полагает политолог Максим Семенов, специализирующийся на исследовании украинской политики, отставка министра стала в первую очередь следствием громких коррупционных скандалов, которые серьезно отразились на внешнеполитическом имидже Украины.

В разговоре с «Лентой.ру» эксперт заявил, что зимой и весной, пока ВСУ готовились к контрнаступлению, власти страны уже раздумывали над сменой министра. Тем не менее Алексей Резников сохранил свой пост из-за уверенности руководства в череде новых военных побед.

«В этом контексте, по всей видимости, считали, что не стоит менять пусть и проворовавшегося, но эффективного министра обороны. Сейчас же ситуация принципиальным образом изменилась. Да, украинское контрнаступление еще продолжается, но значимых успехов достичь не удалось, очевидно, что в этом году Украина ничего уже миру показать не сможет», — объяснил Максим Семенов.

И если раньше Алексею Резникову и его команде позволяли воровать под ожидания скорой победы, то сейчас они этих ожиданий не оправдали Максим Семенов политолог

Еще одним фактором, приведшим к отставке, как считает политолог, стало желание Украины оправдаться перед западными союзниками и продемонстрировать готовность бороться с «пороками» в армии и государстве. Увольнение совпало с арестом украинского олигарха Игоря Коломойского, которого в прошлом считали личным покровителей президента.

«Совсем скоро в Нью-Йорке Владимиру Зеленскому предстоят встречи с западными партнерами, в ходе которых ему придется объяснить причины украинских неудач на фронте. [Ему следует] показать, что он активно борется с коррупцией, посадил олигарха и уволил проштрафившегося министра обороны», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Сейчас происходит формирование переговорной позиции украинского президента и объяснение того, почему Украине надо помогать дальше Максим Семенов политолог

Максим Семенов также полагает, что назначение нового министра не приведет к существенным переменам в зоне боевых действий. Он уверен, что в перспективе Рустаму Умерову предстоит разделить судьбу своего предшественника, на которого «повесили всех собак».

«Даже если Украина получит танки Abrams и истребители F-16, то большой вопрос, как она сможет ими распорядиться. Ключевой момент, который происходит сейчас, — это формирование политического поля для переговоров об урегулировании конфликта. Они вполне могут начаться осенью, сначала в не очень публичном, а затем и в публичном формате. И в этом контексте уход старых лиц может быть проявлением смены этой политики», — заключил Максим Семенов.