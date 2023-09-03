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01:48, 3 сентября 2023Бывший СССР

Суд арестовал Коломойского на два месяца с возможностью многомиллионного залога. Бизнесмен намерен подать апелляцию

Суд в Киеве отправил Коломойского под арест на два месяца с возможностью залога
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Шевченковский районный суд Киева арестовал украинского олигарха Игоря Коломойского на два месяца по делу о незаконном выводе 13,5 миллионов долларов. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает его в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным способом.

Суд проходил в закрытом режиме. Бизнесмен отправлен под арест до 31 октября с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (приблизительно 13,8 миллиона долларов). Как сообщает издание «Страна.ua», из здания суда бизнесмен вышел в сопровождении спецназа Службы безопасности Украины (СБУ). Комментировать решение суда Коломойский отказался.

Как сообщил адвокат Коломойского Александр Лысак, бизнесмен отказался вносить многомиллионный залог. В настоящее время сторона защиты готовится к подаче апелляции.

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Обвинения выдвинули по двум статьям

СБУ обвиняет Коломойского, считавшегося главным бенефициаром победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины, по двум статьям Уголовного кодекса Украины — мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов основатель «Приватбанка» легализовал более 570 миллионов гривен, а затем вывел их за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных финансовых учреждений. Кроме того, компаниям бизнесмена предъявили обвинение в неуплате налогов и создании рисков в поставке горючего на фронт. На вопрос, согласен ли с обвинением, Коломойский ответил: «Ну, конечно, нет. Абсолютно».

В феврале стало известно о проведенных СБУ обысках в доме у Коломойского по делу о махинациях в нефтяных компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Его обвиняют в растрате нефтепродуктов на сумму в 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Зеленский пообещал Украине отсутствие «бизнеса как обычно»

Решение суда отправить Коломойского под арест прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина будет более жестко пресекать действия нарушителей закона.

Без сомнения, больше не будет многолетнего "бизнеса как обычно" для тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Украинский лидер также поблагодарил правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, несмотря на то, что они «десятилетиями тормозились».

Борьба Зеленского с олигархами

Ранее колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак предсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому новую войну с олигархами внутри своей страны в 2023 году. Он объяснил, что после начала специальной военной операции на Украине наступил период политической неопределенности.

В конце 2022 года врио председателя СБУ Василий Малюк сообщил, что украинские олигархи сейчас находятся под пристальным вниманием СБУ, некоторые из них ходят на допросы.

Политолог Игорь Никулин напомнил, что Владимир Зеленский обещал еще в предвыборный свой период разобраться со всеми олигархами. В то же время он выразил мнение, что украинский лидер пошел на арест Коломойского из-за отсутствия успехов у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Марина Совина
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