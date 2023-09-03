Политолог связал арест Коломойского с отсутствием успехов у ВСУ

Политолог Никулин: арест Коломойского связан с отсутствием успехов у ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на арест бизнесмена Игоря Коломойского из-за отсутствия успехов у ВСУ. Об этом рассказал «Известиям» политолог Игорь Никулин.

По его словам, украинский лидер «еще в предвыборный свой период обещал разобраться со всеми олигархами».

«Видимо, так как на фронте у него никаких успехов не предвидится в ближайшее время, решили ударить по внутреннему врагу», — сделал вывод Никулин.

Как подчеркнул политолог, аналогичная «грызня» наблюдалась и в Третьем рейхе, когда режим шел к своему краху.

Служба безопасности Украины обвиняет основателя «Приватбанка» по двум статьям Уголовного кодекса — в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Как сообщили в ведомстве, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных финансовых учреждений.

Коломойского подозревают не только в легализации имущества, но и в мошенничестве. Летом 2022 года компаниям бизнесмену предъявили обвинение в неуплате налогов и создании рисков в поставке горючего на фронт.

Ранее сообщалось, что суд может избрать украинскому олигарху меру пресечения в виде ареста. При этом альтернативой содержанию под стражей может стать залог в 600 миллионов гривен (16 миллионов долларов). Позже появилась информация, что отправленный под арест Коломойский отказался вносить залог.