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01:55, 3 сентября 2023Бывший СССР

Политолог связал арест Коломойского с отсутствием успехов у ВСУ

Политолог Никулин: арест Коломойского связан с отсутствием успехов у ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Pool / Ukrainian Presidentia / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на арест бизнесмена Игоря Коломойского из-за отсутствия успехов у ВСУ. Об этом рассказал «Известиям» политолог Игорь Никулин.

По его словам, украинский лидер «еще в предвыборный свой период обещал разобраться со всеми олигархами».

«Видимо, так как на фронте у него никаких успехов не предвидится в ближайшее время, решили ударить по внутреннему врагу», — сделал вывод Никулин.

Как подчеркнул политолог, аналогичная «грызня» наблюдалась и в Третьем рейхе, когда режим шел к своему краху.

Служба безопасности Украины обвиняет основателя «Приватбанка» по двум статьям Уголовного кодекса — в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Как сообщили в ведомстве, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных финансовых учреждений.

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Коломойского подозревают не только в легализации имущества, но и в мошенничестве. Летом 2022 года компаниям бизнесмену предъявили обвинение в неуплате налогов и создании рисков в поставке горючего на фронт.

Ранее сообщалось, что суд может избрать украинскому олигарху меру пресечения в виде ареста. При этом альтернативой содержанию под стражей может стать залог в 600 миллионов гривен (16 миллионов долларов). Позже появилась информация, что отправленный под арест Коломойский отказался вносить залог.

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    Марина Совина
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