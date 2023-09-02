Стала известна возможная мера пресечения для олигарха Коломойского

«Страна.ua»: Коломойского могут арестовать или отпустить под залог в $16 тыс.

Суд может избрать украинскому олигарху Игорю Коломойскому меру пресечения в виде ареста, сообщает в своем Telegram-канале «Страна.ua». Как стало известно изданию, альтернативой содержанию под стражей может стать залог в 600 миллионов гривен (16 тысяч долларов).

Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет основателя «Приватбанка» по двум статьям Уголовного кодекса — в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Как сообщили в ведомстве, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных финансовых учреждений.

Подозревают олигарха не только в легализации имущества, но и в мошенничестве. Летом 2022 года компаниям Коломойского предъявили обвинение в неуплате налогов и создании рисков в поставке горючего на фронт.

Также в начале февраля 2023-го в доме основателя «Приватбанка» прошли обыски, связанные с делом о махинациях в нефтяных компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта», растрате нефтепродуктов на сумму в 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.