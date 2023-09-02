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23:31, 2 сентября 2023Бывший СССР

Арестованный Коломойский отказался вносить многомиллионный залог

Адвокат Лысак: Коломойский не будет вносить залог и подаст апелляцию

Отправленный под арест украинский олигарх Игорь Коломойский не будет вносить залог. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Александр Лысак, передает издание «Страна.ua».

По словам правозащитника, юристы Коломойского будут подавать апелляцию, чтобы обжаловать решение суда.

Ранее суд в Киеве арестовал украинского олигарха Игоря Коломойского на два месяца до 31 октября с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (приблизительно 13,8 миллиона долларов). Служба безопасности Украины обвиняет Коломойского по двум статьям Уголовного кодекса — мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

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    Марина Совина
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