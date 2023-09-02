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22:08, 2 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о будущем Украины после ареста Коломойского

Зеленский: в Украине больше не будет «бизнеса как обычно» для нарушителей закона

Фото: Oleg Petrasyuk / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал арест украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Свое видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

По его словам, Украина будет более жестко пресекать действия нарушителей закона. «Без сомнения, больше не будет многолетнего "бизнеса как обычно" для тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также поблагодарил правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, несмотря на то, что они «десятилетиями тормозились».

Ранее Суд в Киеве арестовал украинского олигарха Игоря Коломойского на два месяца до 31 октября с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (приблизительно 13,8 миллиона долларов). Служба безопасности Украины обвиняет Коломойского по двум статьям Уголовного кодекса — мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

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    Марина Совина
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