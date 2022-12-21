На Украине захотели отправить олигархов в окопы

В СБУ заявили, что украинским олигархам придется защищать Украину в оружием в руках

Украинским олигархам придется спуститься в окопы и защищать страну с оружием в руках, если это потребуется. Об этом заявил врио председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, передает ТАСС.

По его словам, олигархи сейчас находятся под пристальным вниманием СБУ, некоторые из них ходят на допросы. «А в случае необходимости им [олигархам] тоже придется брать в руки оружие и становиться в окопе бок о бок. Ведь они такие же граждане, как и все. Кроме святого права защищать землю, это святая обязанность каждого мужчины», — сказал Малюк.

Ранее на Украине захотели национализировать часть предприятий, принадлежащего олигархам. В их число вошли «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Мотор Сич».

По мнению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, президент Украины Владимир Зеленский намерен стать «главным олигархом» в стране, а неприкосновенными по ряду причин пока остаются только предприниматели Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.