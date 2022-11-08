Зеленского обвинили в желании стать главным олигархом Украины

Рогов заявил, что президент Зеленский намерен стать главным олигархом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намеревается стать главным олигархом в республике. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, национализируя крупные предприятия, глава республики делает то, что не мог себе позволить ни один президент Украины. «Зеленский уже поверил в себя и видит, что ему все списывается с рук, а Запад одобряет любые его действия, поэтому решил стать главным олигархом на постукраинском пространстве, забрав активы других олигархов. Пока неприкосновенными остаются [Ринат] Ахметов и [Виктор] Пинчук по целому ряду причин», — заявил Рогов.

Он также предположил, что внимание Зеленского может быть привлечено не только к активам «ослабленных олигархов типа [президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава] Богуслаева», но и Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и Константина Григоришина.

По мнению Рогова, предприятия бизнесменов будут выполнять заключенные с ними ранее контракты, однако зарабатывать на этом будет украинский президент и люди из его окружения. «Хоть это и называется национализацией, но на самом деле происходит назначение управленцев по квоте Зеленского, которые будут зарабатывать деньги для человека, который называет себя президентом Украины», — пояснил он.

7 ноября стало известно, что украинские власти решили национализировать часть принадлежащих олигархам предприятий. В их число, в частности, вошли «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Мотор Сич». Позднее Зеленский сказал, что причиной для такого шага стала необходимость обеспечения нужд Вооруженных сил Украины.