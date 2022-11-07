Зеленский объяснил национализацию ряда компаний

Президент Украины Зеленский назвал нужды армии причиной национализации ряда компаний

Нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) — причина изъятия в пользу государства активов «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» и «Укртатнафта», заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с генералами. Его слова передает ТАСС.

«Такие шаги необходимы для нашего государства в условиях войны, предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечить насущные потребности нашего сектора обороны», — сообщил Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о переводе национализированных предприятий на военные рельсы. «Эти предприятия должны работать 24 на 7 для потребностей страны», — заявил Шмыгаль.

