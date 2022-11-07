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18:20, 7 ноября 2022Бывший СССР

На Украине заявили о переводе национализированных предприятий на военные рельсы

Премьер Украины Шмыгаль заявил о переводе национализированных компаний на военные рельсы

Фото: Patrick Hendry / Unsplash

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о переводе национализированных предприятий, среди которых «Укрнафта» и «Мотор Сич», на военные рельсы. Об этом он заявил во время брифинга, передает РИА Новости.

Ранее издание «Экономическая правда» сообщило, украинские власти приняли решение национализировать часть принадлежащих олигархам предприятий. Среди них «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор».

«Эти пять предприятий должны в полной мере обеспечивать оборонные потребности нашей страны в военное время. Подчеркну, они стратегически важные, производят продукцию, которая критично необходима для нужд обороны и сил нашей армии, а также энергетического сектора. Эти предприятия должны работать 24 на 7 для потребностей страны», — заявил Шмыгаль.

В сентябре у украинского олигарха Игоря Коломойского провели обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта». Бизнесмен пока не проходит по делу как подозреваемый.

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Алевтина Запольская
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