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Стало известно об обысках у украинского олигарха Коломойского

У олигарха Коломойского провели обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта»

Фото: Михаил Маркив / РИА Новости

У украинского олигарха Игоря Коломойского провели обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта». Об этом сообщили свидетели газете «Зеркало недели».

По сведениям издания, представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) изъяли у Коломойского документы и гаджет.

Очевидцы рассказали, что следователи рано утром 18 сентября пришли по месту проживания олигарха на курорте Буковель. В НАБУ позже подтвердили информацию о следственных мероприятиях.

Известно, что Коломойский пока не проходит по делу как обвиняемый, обвинение ему не предъявлялось.

Минфин США ввел санкции против украинского олигарха и его семьи по обвинению в коррупционной деятельности в отношении ПриватБанка, который тот основал.

Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко допустил передачу олигарха Коломойского США.

В июле журналисты выяснили, что паспорт Коломойского был признан недействительным Миграционной службой Украины.

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Анна Щербакова
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