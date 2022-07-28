На Украине допустили передачу Коломойского США

Советник главы офиса Зеленского Лещенко допустил передачу олигарха Коломойского США

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко допустил, что Киев может передать олигарха Игоря Коломойского США, где в отношении него ведется расследование и введены санкции. Об этом он заявил в интервью журналисту Александру Плющеву, которое доступно на YouTube.

«С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над "i", приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу как тем, кто потерпел от этого», — заявил Лещенко.

Минюст США с 2020 года ведет судебное разбирательство, касающееся приобретения Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Утверждается, что бизнесмены вывели миллиарды долларов из Приватбанка с 2008 года и до его национализации в 2016-м, и эти деньги пошли на покупку недвижимости. В марте 2021 года США ввели санкции в отношении Коломойского и запретили ему въезд в страну.

25 июля украинские СМИ сообщили, что паспорт Коломойского был признан недействительным Миграционной службой Украины.