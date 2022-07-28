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На Украине допустили передачу Коломойского США

Советник главы офиса Зеленского Лещенко допустил передачу олигарха Коломойского США

Фото: Михаил Маркив / РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко допустил, что Киев может передать олигарха Игоря Коломойского США, где в отношении него ведется расследование и введены санкции. Об этом он заявил в интервью журналисту Александру Плющеву, которое доступно на YouTube.

«С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над "i", приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу как тем, кто потерпел от этого», — заявил Лещенко.

Минюст США с 2020 года ведет судебное разбирательство, касающееся приобретения Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Утверждается, что бизнесмены вывели миллиарды долларов из Приватбанка с 2008 года и до его национализации в 2016-м, и эти деньги пошли на покупку недвижимости. В марте 2021 года США ввели санкции в отношении Коломойского и запретили ему въезд в страну.

25 июля украинские СМИ сообщили, что паспорт Коломойского был признан недействительным Миграционной службой Украины.

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Алиса Реброва
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