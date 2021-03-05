США ввели санкции против Игоря Коломойского

США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского за коррупцию. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.

Он отметил, что теперь Коломойский не имеет права въезжать на территорию США «за свои коррупционные действия, подрывающие верховенство закона на Украине». По словам госсекретаря, так Вашингтон борется против коррупции вместе с Киевом.

«Такое решение основано на действиях, совершенных Коломойским во время его пребывания на [политической] должности, я также хочу выразить обеспокоенность его усилиями по подрыву демократических процессов Украины», — цитирует Блинкена Reuters. Он добавил, что действия Коломойского представляют серьезную угрозу для будущего Украины.

В августе 2020 года Минюст США подал два иска в окружной суд Южной Флориды касательно приобретения Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас на деньги, выведенные из Приватбанка. Утверждается, что Коломойский и Боголюбов с 2008 по 2016 год вплоть до национализации банка вывели из него миллиарды долларов.

Игорь Коломойский в 2014–2015 годах занимал должность губернатора Днепропетровской области.

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