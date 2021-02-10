Коломойский подал иск против Минюста США на 23 миллиона долларов

Американская компания Optima Ventures подала иск к Минюсту США с требованием возместить ущерб на 23 миллиона долларов от конфискации недвижимости. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

Компания Optima Ventures принадлежит украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому и его бизнес-партнеру Геннадию Боголюбову. В иске говорится, что компания намерена получить компенсацию от ведомства из-за конфискации коммерческих зданий в штатах Кентукки и Техас.

По информации агентства, Optima Vetures и ее «дочка» подали иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). Однако на его сайте информации об этом иске пока нет.

В августе прошлого года Минюст США подал два иска в окружной суд Южной Флориды касательно приобретения украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас на деньги, выведенные из Приватбанка. Утверждается, что Коломойский и Боголюбов с 2008 по 2016 год вплоть до национализации банка вывели из него миллиарды долларов.

«Приватбанк» национализировали в декабре 2016 года. Коломойский не согласился с таким решением и с того времени требует признать его незаконным. Возможность олигарха добиться положительного для себя судебного решения признают власти Украины, в том числе президент Владимир Зеленский. Чтобы не допустить этого, в Верховной Раде был разработан закон, который прямо запрещает возврат банков в собственность бывшим владельцам.