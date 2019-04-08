Мир
 
Последние новости
Путин высказался о свободном интернете
В США разразилась загадочная эпидемия
Схрон «Исламского государства» нашли возле Дамаска
Под Самарой загорелся нефтеперерабатывающий завод
«Дикий» боксерский поединок вместил десять нокдаунов за пять раундов
Отказавшуюся брать в тюремщики кандидатов с тату и маникюром сотрудницу накажут
Киселев припомнил Зеленскому пародии на «Вести недели»
Животных из китовой тюрьмы отпустят на свободу
Порошенко заявил о готовности укрепить мир и изменить команду
Новости партнеров

ФБР начало расследование против олигарха Коломойского

Перейти в «Мою Ленту»
Игорь Коломойский

Федеральное бюро расследований США начало разбирательство в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на три источника.

ФБР совместно с прокуратурой северного округа штата Огайо подозревают олигарха в финансовых преступлениях на территории США. По данным источников издания, в их число входит отмывание денег. Отмечается, что обвинений пока не предъявлено.

«Коломойский категорически отрицает, что он занимался отмыванием каких-либо средств в Соединенных Штатах, и на этом точка», — прокомментировал обвинения адвокат бизнесмена Майк Салливан. Собеседники издания из правоохранительных органов отмечают, что экстрадицию украинца в США может затруднить тот факт, что он проживает в Израиле (об этом он рассказывал осенью 2018 года — прим. «Ленты.ру»).

В конце марта Коломойский попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», занимающегося публикацией информации о «врагах Украины». Отмечалось, что олигарх обладает гражданством трех государств — Украины, Израиля и Кипра.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Billionaire Ukrainian Oligarch Ihor Kolomoisky Under Investigation by FBI
Названный «марионеткой Коломойского» Зеленский объяснился
Олигарх Коломойский попал на «Миротворец» как враг Украины
Другие материалы рубрики
Мир00:04Сегодня

«Меня схватили, как собаку»

Как Китай расправляется с врагами государства и платит Западу за молчание
00:46Сегодня

«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных

10:34Сегодня

Схрон «Исламского государства» нашли возле Дамаска

09:31Сегодня

Американка решила судиться с армией США из-за хиджаба

Мир00:01 3 апреля

«Исламское государство будет жить»

США бросили Ирак, и он стал логовом терроризма. Арабскому Востоку грозит новый халифат
09:25Сегодня

США потребовали от Хафтара немедленно остановиться

18:00 7 апреля

Стороны конфликта в Ливии начали воздушные военные операции

05:52Сегодня

Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы

Мир00:01 6 апреля

Спецназ на всю голову

США, СССР и Третий рейх пытались создать боевых экстрасенсов. Теперь этим занялась Россия
11:18 6 апреля

Дочь главного американского исследователя СССР припомнила Трампу объятия

01:32Сегодня

От Трампа ушел очередной министр

15:23 7 апреля

Эвакуация американских военных из Ливии попала на видео

Россия
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
«Гнобить нас стали недавно»
Российские врачи — об ошибках, нехватке лекарств и играх со смертностью
«Гена, ты неправильный человек!»
Российский пенсионер продал квартиру и внедорожник. И построил спортзал для инвалидов
Жителей Самары напугал яркий свет в небе
Российских школьников решили разгрузить
Москвичей предупредили о погодной опасности
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Все материалы
Мир
«Меня схватили, как собаку»
Как Китай расправляется с врагами государства и платит Западу за молчание
ФБР начало расследование против олигарха Коломойского
Схрон «Исламского государства» нашли возле Дамаска
Американка решила судиться с армией США из-за хиджаба
США потребовали от Хафтара немедленно остановиться
Спецназ на всю голову
США, СССР и Третий рейх пытались создать боевых экстрасенсов. Теперь этим занялась Россия
В Ливии начался военный переворот
Мятежный маршал попросил помощи у России и двинул войска на столицу
Все материалы
Бывший СССР
«Американцы считают себя супернародом»
Пьянство, скандалы и потери по всему миру. Чем обернулась для прибалтов служба в НАТО
Объявлены официальные итоги первого тура президентских выборов на Украине
Казахский исход
Назарбаев был гарантом национального мира. С его уходом русскоязычные начинают уезжать
Порошенко поделился своими выводами после первого тура
Русскоязычных граждан Украины назвали рабами и оккупантами
В Киеве признали незаконным переименование канонической УПЦ
На Украине рассказали о долетающих до Крыма ракетах и нервничающих россиянах
Все материалы
Экономика
Алико ДанготеБелая ворона
Он выбился в люди, живя среди людоедов. Теперь он самый богатый человек Африки
На пути к маразму
Население земли стремительно стареет. Это стало глобальной проблемой
Россия выиграла у Украины ключевой торговый спор в ВТО
Это уже третья победа подряд. Следующая жертва — США
Россиянам разонравились российские банки
Назван лучший плавленый сыр
Названы вакансии с зарплатой выше полумиллиона рублей
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Все материалы
Силовые структуры
«Отслужишь как на курорте!»
В России начался весенний призыв. Как и где военкоматы ищут новобранцев
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Тариэл Ониани«Их ночной кошмар может стать реальностью»
Он проиграл войну за криминальный трон России и отсидел 10 лет. Его враги ждут мести
Отказавшуюся брать в тюремщики кандидатов с тату и маникюром сотрудницу накажут
Сотрудница пенсионного фонда оформила своему отцу пенсию в 150 тысяч рублей
«Ночного губернатора» Петербурга обвинили по делу об убийстве Старовойтовой
Появились подробности задержания иностранцев в Москве
Все материалы
Наука и техника
До самых костей
Перемена климата заставила древних людей голодать и поедать друг друга
Восточный переворот
Россия уходит из Байконура. Но продолжает вкладывать в него деньги
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
В России испытали «Панцирь-СМ»
Опровергнута польза умеренного потребления алкоголя для профилактики инсульта
Стало известно о подглядывании американских спутников-шпионов за российскими
«Роскосмос» отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
Все материалы
Спорт
Тора Брайт«Я ломала челюсть и снова выходила на трассу»
Она принесла Австралии первое олимпийское золото в сноуборде. Но переехала в США
Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории
«Дикий» боксерский поединок вместил десять нокдаунов за пять раундов
Нурмагомедов отметил годовщину чемпионства в UFC
Мойзе КинВундер Кин
Этот 19-летний нападающий блистает в «Ювентусе». Скоро он заменит Роналду
Норвежский спортсмен прошел по канату на высоте километра
Норвежским лыжникам предложили организовать свой Кубок астматиков
Все материалы
Культура
«Здесь до сих пор 1990-е»
Почему школьникам нравится юный рэпер Coldcloud с голосом Жукова из «Руки Вверх!»
Певица LP и Лорен Рут Уорд«Для многих вы мрачная, непонятная и опасная страна»
Зачем американка LP наколола на груди русский парусник и отправилась колесить по России
«У них было много общих причуд»
Неизвестные факты о жизни Курта Кобейна и его романе с Кортни Лав
Виторган-старший раскрыл свое отношение к Ксении Собчак
Названа любимая песня россиян для поездок в такси
Актриса Алла Демидова попала в больницу
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Все материалы
Интернет и СМИ
Культ жестокости
 
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
Черная невеста
Убийство известной телеведущей опечалило весь мир. Через 20 лет загадок стало больше
Немецкий телеведущий рассказал о «вторжении» России в Эстонию
Возвышающийся над миром Путин попал на обложку Time
Соловьев объяснил изгнание из студии польского эксперта после слов о СССР
«Вы в порядке в загробной жизни?»
Украинец собирает лайки на «беседах» с умершими знаменитостями. Его смотрят миллионы
Все материалы
Ценности
Эпатаж по-русски
Нагота, балаклавы и женщины в черном: чем удивила неделя моды в Москве
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Почти карикатурный персонаж Риз Уизерспун опровергает все стереотипы о «судебном стиле»«Ситуация серьезная, тут все по-настоящему»
Одежда может спасти от тюрьмы или все испортить: тонкости судебной моды
Ювелир научил отличать бриллианты от подделок без специальных приборов
Раскрыта правильная техника глажки рубашки
Россияне смогут ходить в «куртке Путина»
Раскрыты подробности королевского наказания Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
«Они молятся пять раз в день, мучают рабов и живут в помоях»
Что российские путешественники нашли в самой бедной стране Африки
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
По Чернобыльской зоне отчуждения начнут водить туристов
Туристы сняли квартиру и увидели себя на записи скрытой камеры
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ после катастроф
Турист отказался выбрасывать молоко на таможне и выпил 2,5 литра
Все материалы
Из жизни
Сказка наизнанку
Корейцы всю жизнь делают себя лучше. Это оборачивается алкоголизмом и суицидами
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
«Приходится держать язык за зубами»
Этот сыщик находит пропавшие сокровища по всему миру. Ему помогает мафия
Пациент с опухолью мозга принялся шутить прямо во время операции
Преданная собака охраняла тело погибшего хозяина
Американцы нашли в заповеднике гигантского питона
Сиамские близнецы отказались от разделения и не пожалели
Все материалы
Альфа-Cadillac
Cadillac Cien: красивый, быстрый, технологичный и почти серийный
25 автомобилей-бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в марте 2019 года
Koleosница
Длительный тест Renault Koleos: заново знакомимся с самым редким вседорожником марки в России
Безнадежно устаревшие концепты 2000-х
Символы будущего, которое так и не наступило
Опубликованы новые фотографии российского спорткара с дизайном «Мустанга»
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Tesla Model X испытали на настоящем бездорожье и сняли на видео
Все материалы
Дом
Тайский пассаж
Обычный врач увлекся фотографированием городов. Его снимки странные, но прекрасные
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Потянулись к солнцу
Россияне засобирались в Крым и Сочи. Спрос на курортное жилье растет
Россияне бросились скупать подешевевшую недвижимость в Турции
Названы самые дорогие районы Москвы
Россия обогнала США и Великобританию по росту цен на жилье
В России подорожала аренда жилья
Все материалы