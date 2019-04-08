ФБР начало расследование против олигарха Коломойского

Федеральное бюро расследований США начало разбирательство в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на три источника.

ФБР совместно с прокуратурой северного округа штата Огайо подозревают олигарха в финансовых преступлениях на территории США. По данным источников издания, в их число входит отмывание денег. Отмечается, что обвинений пока не предъявлено.

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«Коломойский категорически отрицает, что он занимался отмыванием каких-либо средств в Соединенных Штатах, и на этом точка», — прокомментировал обвинения адвокат бизнесмена Майк Салливан. Собеседники издания из правоохранительных органов отмечают, что экстрадицию украинца в США может затруднить тот факт, что он проживает в Израиле (об этом он рассказывал осенью 2018 года — прим. «Ленты.ру»).

В конце марта Коломойский попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», занимающегося публикацией информации о «врагах Украины». Отмечалось, что олигарх обладает гражданством трех государств — Украины, Израиля и Кипра.

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