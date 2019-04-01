Названный «марионеткой Коломойского» Зеленский объяснился

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения главы государства Петра Порошенко в зависимости от олигарха Игоря Коломойского. Об этом шоумен рассказал на выступлении перед сторонниками 31 марта, видеозапись мероприятия доступна в Twitter-аккаунте издания «Новое Время».

Зеленский подчеркнул, что видел пресс-конференцию главы государства, во время которой Порошенко назвал его марионеткой Коломойского. «У меня только один вопрос: так вы марионетка [Олега] Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка?» — поинтересовался он, попросив передать его вопрос президенту Украины.

Материалы по теме Порошенко и Зеленский во втором туре выборов на Украине Первые данные экзитполов, нарушения и обвинения России во вмешательстве

Ранее Порошенко заявил, что судьба свела его во втором туре с марионеткой Коломойского, пишет «Новое Время». Глава государства отметил, что во время предвыборной кампании «олигархические телеканалы» вылили на него «тонны грязи» и призвал не дать олигарху «ни единого шанса» на победу.

По его словам, лидерство Зеленского в первом туре заставило его задуматься о предпочтения украинского народа и услышать его голос. Он пообещал провести тщательную работу над ошибками.

Материалы по теме Шутки в сторону Зеленский нравится Украине и России. За ним элита и силовики, и он может стать президентом

В конце марта в базе данных украинского сайта «Миротворец», занимающегося публикацией информации о «врагах Украины», появился профайл Коломойского.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. По данным «Национального экзитпола», во второй тур выборов президента Украины выходят шоумен Владимир Зеленский (ему прочат 30,4 процента голосов) и Петр Порошенко (17,8 процента).

В конце февраля проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины. Отмечается, что в схеме участвовал замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, который имеет давние деловые отношения с главой государства, и его сын Игорь — ранее они носили фамилию Свинарчук.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!