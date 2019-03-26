Раскрыты претензии Запада к кандидатам в президенты Украины

Среди западных союзников Украины существуют опасения, что следующий президент страны может оказаться неготовым или неспособным ускорить реформы, в которые Запад инвестировал в течение последних пяти лет. Об этом во вторник, 26 марта, пишет агентство Reuters, опросившее дипломатов, работающих в Киеве и в Брюсселе.

Базирующиеся в украинской столице дипломаты рассказали, что все три лидера президентской гонки (Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко) вызывают на Западе сомнения относительно того, насколько эффективно они будут проводить реформы, бороться с коррупцией и добиваться для страны помощи из-за рубежа.

«Мы, конечно, знаем, что получим при Порошенко. Мы предполагаем, что знаем, что получим при Тимошенко. При Зеленском — понятия не имеем», — объяснил один из дипломатов.

Его коллега обращает внимание на то, что у каждого из трио кандидатов имеются недостатки. «Нет ни одного кандидата, про которого вы возьмете и скажете: “Да!"» — отметил он.

Слабый в вопросе проведения реформ на Украине президент может склонить баланс сил в сторону России, одновременно поставив под угрозу предоставление Киеву международного финансирования и отношения с Европейским союзом, указывает Reuters. При этом напряженное противостояние между кандидатами может быть омрачено обвинениями в подтасовках и протестами.

«Теперь Украина рискует растерять расположение и доверие, которыми пользуется с 2014 года. Власти [Украины] рассчитывают, их будут поддерживать, несмотря ни на что», — объяснил собеседник агентства.

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Как отмечается, действующий глава государства Петр Порошенко получил признание в западных столицах за сохранение целостности Украины в период хаоса после присоединение Крыма к России в 2014 году. В заслугу ему были поставлены укрепление армии и реформы в банковском и энергетическом секторе.

Одновременно с этим усилия Порошенко в борьбе с коррупцией застопорились, а «культура безнаказанности», благодаря которой высокопоставленные чиновники избегают наказания за предполагаемое хищение средств и получение взяток, разочаровала избирателей. «У Порошенко очень четкая позиция, по крайней мере, на бумаге, она заключается в противостоянии России и следовании проевропейским взглядам. Он не идеален, но мы его знаем, мы с ним работали», — объяснил агентству базирующийся в Брюсселе дипломат.

Кандидатура Владимира Зеленского считается неоднозначной. На Западе беспокоятся из-за отсутствия у него политического опыта, а также возможных связей с олигархом Игорем Коломойским. «Является ли [Зеленский] лишь марионеткой [Коломойского]? Я так не думаю», — сказал Reuters один из дипломатов. На встрече с послами стран ЕС в январе Зеленский произвел впечатление не слишком серьезного человека. «Нельзя ожидать многого от человека без какого-либо политического опыта. Он выглядел вполне искренним, но мы можем судить лишь по результатам», — поделился своим мнением источник Reuters.

При этом еще один собеседник агентства указал, что Зеленский — «явно умный кандидат», однако четко не формулирует свою политику или видение ситуации в стране. Принимают дипломаты во внимание и то, что в Верховной Раде нет однопартийцев Зеленского.

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Противоречивой Европа считает и кандидатуру Тимошенко. Указывается, что ее позиции могли ослабить договор на транзит российского газа через территорию Украины, подписанный в 2009 году, а также «антиреформистская риторика». Кроме того, как указал один европейский чиновник, Тимошенко в некоторой степени утратила «отблеск мученичества».

При этом в западном обществе понимают, что украинские выборы, по сравнению с российскими, являются по-настоящему конкурентными.

В середине марта Порошенко во время визита в Брюссель в частной беседе сказал, что по-прежнему имеет шансы одержать победу. В свою очередь, Европейский союз, по словам одного из чиновников блока, велел украинскому президенту обеспечить честные выборы. Сам же ЕС ни одному из кандидатов свое предпочтение не отдает.

«Крайне важно, чтобы следующий президент придерживался программы реформ, поскольку мы так много в нее инвестировали. Без нее и без однозначной позиции в отношении России отношения пострадают», — сказал Reuters дипломат в Брюсселе.

31 марта на Украине пройдет первый тур выборов президента. Согласно результатам опросов социологов, фаворитом гонки является шоумен Владимир Зеленский. Порошенко и Тимошенко продолжают борьбу за выход во второй тур голосования, который запланирован на 21 апреля.

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