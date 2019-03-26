Порошенко раскрыл план Кремля по срыву украинских выборов

Россия подготовила план по срыву президентских выборов на Украине. С таким заявлением во вторник, 26 марта, в ходе торжественных мероприятий по случаю пятой годовщины создания Нацгвардии выступил президент Украины Петр Порошенко, слова главы государства приводит его пресс-служба.

«[Президент России Владимир] Путин не собирается оставлять нас в покое. В эти дни мы видим признаки того, что Кремль хочет использовать выборы для дестабилизации ситуации в Украине. Речь идет уже не только о вмешательстве в выборы для того, чтобы обеспечить выигрыш выгодных для Москвы кандидатов», — сказал он.

Имен этих кандидатов Порошенко не уточнил. По его словам, Кремль для срыва выборов планирует «перевести их в формат внутреннего конфликта».

Материалы по теме Надежды нет Почему герой Украины Савченко стала врагом государства Шутки в сторону Зеленский нравится Украине и России. За ним элита и силовики, и он может стать президентом

Глава государства подчеркнул, что его первейший долг как президента, верховного главнокомандующего и гаранта конституционных прав и свобод украинских граждан, — обеспечить защиту волеизъявления народа страны. «А ваш долг — военнослужащих и патриотов — предотвратить попытки сорвать выборы», — обратился он к бойцам Национальной гвардии.

«Президента Украины будет избирать украинский народ. И мы сделаем все, чтобы это было сделано прозрачно и в соответствии с законом и с европейскими стандартами», — подчеркнул Порошенко.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Согласно результатам опросов украинских социологов, Порошенко борется за выход во второй тур голосования, который будет проведен 21 апреля, с бывшим премьер-министром страны и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Лидером симпатий украинцев является шоумен Владимир Зеленский.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!