Порошенко отговорил украинцев вставать на колени перед Путиным

Украинцы не должны вставать на колени перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский лидер Петр Порошенко на странице в Facebook.

Так он отреагировал на слова кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского о готовности лично встать на колени перед российской стороной, чтобы украинский народ не был поставлен в унизительную позу. «Украинцам предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощения у Путина. Запомните: Москва слезам не верит!» — предупредил Порошенко.

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Свое выступление глава государства сопроводил цитатой из гимна запрещенных в России Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии, призывающих граждан не плакать.

1 марта 2014 года Зеленский обратился к Путину после того, как российский Совет Федерации согласовал разрешение на использование российских войск на территории Украины. Он призвал российского лидера не допустить «намека на военный конфликт», добавив, что готов умолять его на коленях. Позднее он пояснил, что говорил он лица гражданина Украины, а не кандидата в президенты.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Лидерами предвыборной гонки являются шоумен Владимир Зеленский, экс-премьер Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

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