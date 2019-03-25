Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский и сейчас готов сделать все, чтобы страна не была поставлена на колени. Об этом он заявил в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) телеканала «1+1», комментируя свое заявление от 2014 года о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным. Видео доступно на YouTube.

«Это было перед началом войны. Я сказал: я готов стать даже на колени, только не ставьте на колени Украину. Не надо вырывать часть. Я и сейчас готов на все ради этого. Не как кандидат в президенты, как гражданин Украины», — объяснил свои слова кандидат в президенты.

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1 марта 2014 года Зеленский обратился к Путину после того, как российский Совет Федерации согласовал разрешение на использование российских войск на территории Украины.

«Я очень хочу обратиться к господину Путину. Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина — действительно братские народы. (...) Если вы хотите, я могу вас умолять на коленях. Но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ», — сказал тогда Зеленский.

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу». Тогда же он, не называя имени Зеленского, раскритиковал его предложение о прямых мирных переговорах с Россией по Донбассу.

31 марта на Украине пройдет первый тур президентских выборов. Зеленский, согласно результатам опросов украинских социологов, является лидером симпатий украинцев. Наибольшие шансы на выход во второй тур, запланированный на 21 апреля, также имеют действующий глава государства Петр Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко.

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