Порошенко отказался вставать перед Путиным на колени или «в какую-то другую позу»

Украине необходим мир с Россией, поскольку жители страны устали от войны. С таким заявлением во вторник, 29 января, на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», проходящем в Международном выставочном центре Киева, выступил президент Украины Петр Порошенко. Трансляцию мероприятия на YouTube ведет телеканал «Прямой».

«Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны», — подчеркнул политик.

Глава государства отметил, что тема войны и мира будет одной из ключевых на грядущих выборах, потому что «народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего».

Ряд претендующих на президентский пост украинских политиков играют на стремлении жителей страны к миру, заявил Порошенко. «Предлагают встать перед [президентом России Владимиром] Путиным на колени или в какую-то другую позу. Но враг пришел не за Крымом к нам, не за Донбассом! Враг пришел за всей Украиной, чтобы вернуть беглянку в тюрьму народов. Мир — это полное восстановление территориальной целостности Украины», — сказал он.

«Мир — это признание Москвой нашего права идти своим путем. И мы должны сделать все, чтобы никогда больше Украина не должна была спрашивать у Москвы, куда нам идти», — добавил Порошенко.

Отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились в начале 2014 года на фоне конфликта в Донбассе, а также вхождения Крыма в состав России. Украинские власти считают самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, контролирующие часть территорий на востоке страны, оккупированными Россией территориями. Кроме того, Киев не признает законным референдум о статусе Крыма и считает полуостров аннексированным Россией.

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