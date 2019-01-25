В Киеве заявили о неизбежности договора с Россией на транзит газа

России придется подписать контракт с Киевом на транзит газа в Европу, так как остается необходимость обеспечивать поставки до строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом в эфире UMN заявила замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.

По ее словам, до первого января 2020 года Россия не успеет построить газопровод, но должна будет каким-то образом транспортировать газ в Европу. Чиновница считает, что тем дольше тянется время, тем сложнее будут переговоры и меньше времени прийти к чему-то общему.

Бойко также добавила, что Киев не будет идти на компромиссы по решению Стокгольмского арбитража, так как позиция Москвы «ухудшается и ухудшается».

Ранее 21 января министр энергетики России Александр Новак заявил, что для сохранения транзита российского газа через Украину Киеву необходимо представить четкие правила работы своей газотранспортной системы. Он отметил, что новый контракт должен быть коммерчески привлекательным, а маршрут — конкурентоспособным.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!