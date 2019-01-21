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Названо условие подписания нового транзитного договора с Украиной

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Чтобы сохранить транзит российского газа через Украину, Киеву необходимо представить четкие правила работы своей газотранспортной системы. Министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что новый контракт должен быть коммерчески привлекательным, а маршрут — конкурентоспособным.

По его словам, «Газпром» и «Нафтогаз» также должны урегулировать судебные проблемы. Министр сообщил, что в ближайшее время будут рассматриваться апелляции по делу. Он отметил, что стоит обсудить возможность мирового соглашения между компаниями.

Россия, как отмечает Новак, не согласна с позицией «Нафтогаза» по новому транзитному иску на 12 миллиардов долларов.

Ранее 21 января украинская сторона не высказала уверенности в поставках газа после 2019 года. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания изучит европейские предложения по этому вопросу.

Днем ранее исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, заявил, что «Нафтогаз Украины» готов снизить сумму иска на 12 миллиардов долларов к «Газпрому» в том случае, если российский концерн согласится продолжить транзит газа через территорию Украины после 2019 года.

Впервые о претензиях к «Газпрому» на 12 миллиардов долларов исполнительный директор «Нафтогаза» заявлял летом 2018 года. Выплату этой суммы во внесудебном порядке он называл необходимым условием для отказа от всех претензий компании к России. В начале января Витренко сообщил о поданном в Стокгольмский арбитраж иске на 12 миллиардов долларов.

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