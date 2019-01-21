Главный соперник «Газпрома» заговорил о перемирии

«Нафтогаз Украины» готов снизить сумму иска на 12 миллиардов долларов к «Газпрому» в том случае, если российский концерн согласится продолжить транзит газа через территорию Украины после 2019 года. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, которого цитирует «Укринформ».

«В таком случае наш иск будет не в 12 миллиардов долларов, а только на два миллиарда. Ибо два миллиарда — это все равно доля расходов, не покрываемых сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС [газотранспортной системы]», — сказал Витренко.

По его словам, названная сумма не включает в себя 2,6 миллиарда долларов, присужденные «Нафтогазу» Стокгольмским арбитражем в прошлом году. Ранее глава компании Андрей Коболев заявлял, что «Нафтогазу» в скором времени удастся взыскать их, несмотря на противодействие Москвы и поданную «Газпромом» апелляцию.

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Также Витренко пояснил, как была получена исковая сумма в 12 миллиардов долларов: это часть стоимости украинской ГТС, которой она лишится из-за прекращения транзита российского газа после 2019 газа. По словам топ-менеджера, нормальная амортизация (перенос части стоимости основного средства на цену готовой продукции или услуги) ГТС длилась бы еще 15 лет, однако из-за действий «Газпрома» ее придется ускорить до двух лет. В связи с этим Москва, по мнению Витренко, должна взять на себя возросшие расходы Киева.

«Нафтогаз», по словам Витренко, рассчитывает заключить с «Газпромом» два долгосрочных соглашения о транзите газа, гарантами которых выступят европейские потребители.

Впервые о претензиях к «Газпрому» на 12 миллиардов долларов исполнительный директор «Нафтогаза» заявлял летом 2018 года. Выплату этой суммы во внесудебном порядке он называл необходимым условием для отказа от всех претензий компании к России. В начале января Витренко сообщил о поданном в Стокгольмский арбитраж иске на 12 миллиардов долларов.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж уже выносил решение по обоюдным искам «Нафтогаза» и «Газпрома». После взаимного зачета присужденных требований российский концерн остался должен 2,6 миллиарда долларов, однако позже оспорил решение в апелляции и заявил о расторжении действующих транзитных контрактов.

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