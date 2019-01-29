Москва отреагировала на слова Порошенко о мире

Президент Украины Петр Порошенко склонен давать пустые обещания, не выполнив предыдущие. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявление украинского лидера о необходимости мира с Россией, передает РИА Новости.

Захарова отметила, что у Порошенко уже был шанс установить мир внутри страны и наладить отношения с другими странами — для этого он должен был выполнить минские соглашения. Однако этим шансом украинский лидер не воспользовался, подчеркнула она.

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Ранее во вторник Порошенко заявил, что Украине необходим мир с Россией, поскольку жители страны устали от войны. Он подчеркнул, что не собирается вставать на колени перед российским президентом Владимиром Путиным, и отметил, что Москва должна признать за Киевом право идти своим путем.

Отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились в 2014 году на фоне начала конфликта в Донбассе и вхождения Крыма в состав России. Украинские власти считают самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, контролирующие часть территорий на востоке страны, оккупированными Россией территориями. Также Киев не признает законным референдум о статусе Крыма, в ходе которого жители высказались за присоединение региона к России, и считает полуостров аннексированным. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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