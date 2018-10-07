На Украине назвали условие для примирения с «братским народом» России

Примирение между Россией и Украиной возможно при наличии обоюдного согласия. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, его слова приводит «Главред».

По словам Туки, со временем отношения между странами могут наладиться, так как не все россияне «поддерживают политику нынешнего лидера».

«Я надеюсь, что отношения между государствами возобладают на партнерской основе. Как быстро это произойдет? В первую очередь, это будет зависеть от Российской Федерации. Я не думаю, что у украинской части общества, которое именует себя "элитой", доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу. Поэтому процесс восстановления отношений возможен», — пояснил замминистра.

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При этом он подчеркнул, что никогда не считал россиян и украинцев «братскими народами», и само это понятие ему чуждо. «Если мы братья, тогда кто из нас Каин, а кто Авель? Я думаю, риторический вопрос», — отметил чиновник.

Ранее в октябре Тука заявил, что России не нужен Донбасс. По его мнению, Кремль уже сейчас готов «распрощаться с Донбассом», но при условии, что эти территории будут иметь в составе Украины статус автономии и право блокировать движение в направлении Евросоюза и НАТО.

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