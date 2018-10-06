На Украине жестко ответили на возможность проведения матча с Россией

Федерация футбола Украины (ФФУ) на странице в Facebook ответила на предложение организации Sport for all провести товарищеский матч между сборными Украины и России.

«Товарищеский матч Украина — Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная Марса! Анонс матча Украина — страна-агрессор с "инициативы организации Sport for all" распространило немало украинских и еще больше российских СМИ. Это действительно было смешно!» — написала ФФУ.

В федерации попросили обратить внимание на главу Sport for all Яниса Кузинса. «В частности, его высказывания на тему русского мира… Далее без комментариев… Желаем всем удачного завершения рабочей недели», — отметила украинская сторона.

Ранее, 6 октября, Sport for all предложила сборным России и Украины провести товарищеский матч на нейтральной территории. В организации посчитали, что между двумя странами может быть дружественная атмосфера.

В последний раз сборные Украины и России встречались друг с другом 9 октября 1999 года в рамках отборочной встречи на Евро-2000 (1:1).

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