В России захотели запретить футбольную форму сборной Украины

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев отреагировал на решение украинской сборной по футболу нанести на игровую форму лозунг «Слава Украине!». Его слова приводит НТВ.

«Есть вполне определенный набор вещей, которые могут быть нанесены на форму. Это название и герб страны, фамилия и номер игрока. Никаких лозунгов на футбольной форме не предусмотрено», — заявил Лебедев.

По словам представителя РФС, нет примеров, чтобы на форму национальных команд когда-либо наносились лозунги. «Считаю, что соответствующие комитеты ФИФА или УЕФА должны рассмотреть это», — отметил он.

5 сентября Федерация футбола Украины показала новый комплект формы сборной с лозунгом «Слава Украине!». Два варианта выполнены в традиционных желтом и синем цветах.

После матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии в сети появилось видео, на котором защитник Домагой Вида и тренер Огнен Вукоевич кричат «Слава Украине!». Встреча завершилась победой хорватов в серии пенальти. Позднее Вида принес свои извинения.

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