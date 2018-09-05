Кричавшего «Слава Украине!» хорвата вернули в сборную страны

Менеджер киевского «Динамо» Огнен Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии после скандала с его участием во время чемпионата мира 2018 года. Об этом в Facebook-аккаунте рассказал украинский журналист Андрей Шахов.

«Очень рад за Вуко. Работа Огнена по изучению соперников так понравилась [главному тренеру сборной Хорватии] Златко Даличу, что тот снова пригласил его в своей тренерский штаб! [Президент "Динамо"] Игорь Суркис отпустил нашего селекционера, понимая, что такой опыт бесценен», — написал Шахов.

После матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии в сети появилось видео, на котором Вукоевич вместе с защитником Домагоем Видой кричат «Слава Украине!». Встреча завершилась победой хорватов в серии пенальти.

Позднее Вукоевич был исключен из делегации национальной команды на чемпионате мира и получил денежный штраф от дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА).

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