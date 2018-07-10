Восславивший Украину хорват отверг ее помощь

Бывший футболист киевского «Динамо» и член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич прокомментировал скандал вокруг видеоролика, где он в компании игрока хорватской команды Домагоя Виды произносит «Слава Украине!». Слова Вукоевича приводит Obozrevatel.

«Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У Международной федерации футбола (ФИФА) ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку», — заявил хорват.

Ранее 10 июля стало известно, что Федерация футбола Украины готова компенсировать штраф, наложенный на Вукоевича дисциплинарным комитетом ФИФА в размере 15 тысяч швейцарских франков. Также глава организации Андрей Павелко не исключил, что хорвату могут помочь с трудоустройством.

9 июля руководство Хорватского футбольного союза принесло извинения за поведение Вукоевича и Виды. Первый был исключен из делегации сборной Хорватии на чемпионате мира.

Видео, опубликованное после победы Хорватии над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира, вызвало скандал. Слова хорватов были восприняты как политическая провокация и подверглись критике как со стороны россиян, так и со стороны хорватских СМИ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!