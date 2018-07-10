Украина заплатит за славившего ее хорвата

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко в эфире телеканала 112 рассказал о намерении организации компенсировать штраф, наложенный на члена тренерского штаба сборной Хорватии Огнена Вукоевича за поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира против России.

«Мы приняли решение компенсировать тот штраф, который на Вукоевича наложили. Можем ему и работу в ФФУ предложить, если он попросит. Почему я в футболке Ивана Ракитича? Ракитич забил победный гол России, поэтому это очень символично. Хорваты — наши друзья. Слава Хорватии! Слава Украине! Героям слава!» — заявил Павелко.

По мнению главы ФФУ, никакой политики в действиях хорвата не было. «Очень патриотичный лозунг. Как "Слава Франции", "Слава Хорватии". Это проявление любви к Украине, которая многое дала. Это благодарность за те годы. Никакой политики в лозунге "Слава Украине" не вижу», — добавил он.

9 июня хорватский футбольный союз лишил Вукоевича места в делегации на ЧМ из-за скандала с видео, где он вместе с футболистом Домагоем Вида кричит «Слава Украине!». Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Вукоевича на 15 тысяч долларов.

Вукоевич числился в составе киевского «Динамо» с 2008 по 2015 год.

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