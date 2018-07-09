Хорват извинился за «Слава Украине!» и вылетел из сборной

Член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич лишился места в делегации на чемпионате мира-2018 из-за скандала с роликом, где он вместе с футболистом Домагоем Вида кричит «Слава Украине!». Соответствующее заявление появилось на сайте Хорватского футбольного союза.

Руководство Хорватского футбольного союза приносит извинения за поведение Вукоевича. В заявлении отмечается, что тренер исключен из заявки команды на турнир. Помимо этого утверждается, что Вукоевич и Вида извинились за свои слова, настаивая на том, что они не имели политической окраски.

Международная федерация футбола (ФИФА) уже вынесла решение по инциденту. Вида получил предупреждение от дисциплинарного комитета.

После победы Хорватии над Россией в 1/4 финала ЧМ Вукоевич и Вида прокричали на камеру «Слава Украине!». Публикация ролика вызвала бурную реакцию общественности.

11 июля сборной Хорватии предстоит полуфинальный матч против команды Англии. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

Вукоевич числился в составе киевского «Динамо» с 2008 по 2015 год. Вида выступал в составе украинского клуба с 2013 по 2018 год.

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