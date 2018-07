Киев объяснил британским СМИ значение лозунга «Слава Украине!»

Посольство Украины в Великобритании на своей странице в Twitter отреагировало на появление в британских СМИ информации о том, что лозунг «Слава Украине!» является националистическим.

«Мы хотели бы напомнить [изданиям] The Sun и The Independent, что "Слава Украине!" означает "Glory to Ukraine!" — это патриотическое выражение вроде "Да здравствует Франция", "Да здравствует королева", "Пусть Польша будет Польшей"», — говорится в сообщении.

«Вы будете называть тех, кто повторяет эти фразы, националистами и освистывать их?» — вопрошают сотрудники дипломатического представительства Украины в Великобритании.

8 июля в сети появилось видео, на котором игрок сборной Хорватии Домагой Вида употребил лозунг «Слава Украине!» после победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Позже он назвал видеозапись шуткой. «Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех», — сказал футболист.

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (FIFA) вынес Виде предупреждение, его слова были расценены как проявление неспортивного поведения.

В материале The Sun лозунг был назван обращением «украинской армии и националистов, которые противостоят российским территориальным претензиям к Украине». The Independent обозначила лозунг «Слава Украине!» как «популистскую фразу, которая после событий 2014 года используется многими украинцами».

