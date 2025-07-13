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10:56, 13 июля 2025Бывший СССР

В России предсказали масштабную атаку дронов на Украину

Политолог Марков: Новая атака дронов на Украину будет более масштабной
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В ночь на понедельник, 14 июля, атака российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украину будет более масштабной. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

Он отметил, что в ночь на 13 июля ударов с применением БПЛА по военным объектам Украины не было впервые за два месяца. «Причина, видимо, — мощный грозовой фронт, который сделал сложным управление дронами этой ночью», — написал Марков.

Исходя из этого политолог предсказал, что в ночь на понедельник Россия нанесет по Украине более мощный удар дронами.

10 июля Марков заявил, что нанесенный Вооруженными силами России рекордный удар по Киеву мог являться вызовом, который Москва бросила Западу. Политолог отметил, что атака сотнями беспилотников была проведена накануне совещания глав стран Европы по военной помощи Украине.

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