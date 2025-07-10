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14:09, 10 июля 2025Россия

В России объяснили посыл самого мощного удара России по Киеву за всю СВО

Политолог Марков: Рекордным ударом по Киеву РФ могла бросить вызов Западу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Нанесенный Вооруженными силами России рекордный удар по Киеву мог являться вызовом, который Москва бросила Западу. Так посыл действий российских войск объяснил в Telegram политолог Сергей Марков.

Эксперт отметил, что атака силами более сотен беспилотников была проведена накануне совещания глав стран Европы по военной помощи Украине.

Почему-о такие рекордные удары по Украине случаются часто перед важными совещаниями Запада по Украине. Наверное так Россия бросает вызов Западу

Сергей Марков

Журналист Владимир Соловьев сообщал, что по мнению украинских мониторинговых служб удар по объектам в Киеве является самым мощным за всю СВО.

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Воздушная тревога в столице Украины не стихала на протяжении почти 10 часов, кроме дронов Россия использовала также и баллистические ракеты.

В Министерстве обороны России сообщили, что целями ударов стали объекты военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктура военного аэродрома. В ведомстве уточнили, что все цели были успешно поражены.

ЖЗЛ
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