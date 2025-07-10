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12:07, 10 июля 2025Россия

Минобороны заявило о групповом ударе по объектам в Киеве

Минобороны: Российские войска ударили по аэродрому и предприятиям ВПК в Киеве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска в ночь на 10 июля ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Помимо предприятий ВПК в столице Украины Вооруженные силы (ВС) России также поразили инфраструктуру военного аэродрома, местоположение которого не указывается. В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, назначенные объекты поражены.

Владимир Зеленский ранее сообщал, что атака на Киев продлилась почти десять часов. За это время российские войска запустили по территории страны 18 крылатых и баллистических ракет и порядка 400 ударных беспилотных летательных аппаратов. Из них около 200 дронов были типа «Герань».

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