ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорватскому футболисту

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) вынес предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за его фразу «Слава Украине!», произнесенную после выхода хорватской команды в полуфинал чемпионата мира-2018. Об этом сообщает ТАСС.

Дисциплинарный комитет рассмотрел видео, опубликованное после победы хорватов над Россией, где защитник хорватов произнес «Слава Украине». Высказывание Виды было расценено как неспортивное поведение, которое противоречит принципам fair-play.

Ранее сообщалось, что в соответствии с 54-й статьей дисциплинарного кодекса ФИФА о провокации широкой общественности члены сборной Хорватии могут быть дисквалифицированы на два матча, а также должны будут уплатить денежный штраф.

Сам футболист пояснял, что просто пошутил. «Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех», — сказал он.

7 июля сборная Хорватии переиграла россиян в серии послематчевых пенальти. Победа позволила хорватам попасть в полуфинал чемпионата мира впервые с 1998 года.

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