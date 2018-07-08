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ФИФА заинтересовалась словами хорватского футболиста «Слава Украине!»

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Домагой Вида

Международная федерация футбола (ФИФА) может дисквалифицировать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за лозунг «Слава Украине!» после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 против команды России. Об этом сообщает The Sun.

«ФИФА обрабатывает различные отчеты по матчу, в том числе потенциальные доказательства по данному вопросу», — заявили представители федерации. В федерации отметили, что не вынесут вердикт по поводу этого эпизода, пока не соберут все материалы.

В соответствии с 54-й статьей дисциплинарного кодекса ФИФА о провокации широкой общественности члены сборной Хорватии могут быть дисквалифицированы на два матча, а также должны будут уплатить денежный штраф.

Вида после победы в четвертьфинале ЧМ над Россией записал видео, в котором кричал «Слава Украине!». Позже хорватский футболист назвал видеозапись шуткой.

Сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».

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