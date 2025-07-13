Малинен: Украина скорее всего столкнется с полным уничтожением к концу 2025 года

Украина может потерпеть поражение до конца 2025 года. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети X.

«Необходимо понимать, что при таких темпах Украина, скорее всего, столкнется с полным уничтожением к концу года. Сатанисты, которые нами руководят, не против, потому что считают, что это ослабит Россию», — отметил Малинен.

Он также обвинил Запад в поддержке полного разгрома Украины и третьей мировой войны.

Ранее Малинен назвал единственный способ завершить конфликт на Украине. Он выразил мнение, что для этого необходимо сместить Владимира Зеленского с поста президента страны.