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04:43, 13 июля 2025Мир

В Европе назвали единственный способ завершить конфликт на Украине

Профессор Малинен: Нужно сместить Зеленского для завершения конфликта на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Завершить конфликт на Украине можно только одним способом — сместить Владимира Зеленского с поста президента республики. С такой рекомендацией профессор Хельсинского университета Туомас Малинен обратился к американскому лидеру Дональду Трампу в социальной сети X.

«Этот конфликт невозможно решить с Зеленским у руля. … Этот конфликт также не может быть решен пошлинами и угрозами. Вам просто нужно … сместить администрацию Зеленского», — считает эксперт.

Малинен подчеркнул, что администрация Трампа, пытаясь решить конфликт, нагнетает обстановку вокруг него, и в итоге это приводит лишь к ухудшению и без того сложной ситуации. Профессор добавил, что Трамп может «попробовать свой путь», однако ему следует знать, что в итоге он ни к чему не приведет и заведомо обречен на провал.

Ранее Малинен обвинил Зеленского в том, что он провоцирует ядерный конфликт.

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