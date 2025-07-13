Профессор Малинен: Нужно сместить Зеленского для завершения конфликта на Украине

Завершить конфликт на Украине можно только одним способом — сместить Владимира Зеленского с поста президента республики. С такой рекомендацией профессор Хельсинского университета Туомас Малинен обратился к американскому лидеру Дональду Трампу в социальной сети X.

«Этот конфликт невозможно решить с Зеленским у руля. … Этот конфликт также не может быть решен пошлинами и угрозами. Вам просто нужно … сместить администрацию Зеленского», — считает эксперт.

Малинен подчеркнул, что администрация Трампа, пытаясь решить конфликт, нагнетает обстановку вокруг него, и в итоге это приводит лишь к ухудшению и без того сложной ситуации. Профессор добавил, что Трамп может «попробовать свой путь», однако ему следует знать, что в итоге он ни к чему не приведет и заведомо обречен на провал.

Ранее Малинен обвинил Зеленского в том, что он провоцирует ядерный конфликт.