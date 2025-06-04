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Профессор Малинен: Администрация Зеленского провоцирует ядерный конфликт

Администрация президента Украины Владимира Зеленского провоцирует ядерный конфликт. С таким утверждением выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье для Substack.

Он подчеркнул, что украинские власти ведут себя безрассудно. «Я крайне презираю людей, которые подвергают опасности человечество трюками, направленными на запуск хотя бы одной современной ядерной боеголовки. Это то, что делает администрация президента Зеленского», — отметил эксперт.

Ранее Малинен призвал американского лидера Дональда Трампа заставить Зеленского уйти в отставку. По его словам, это необходимо сделать ради урегулирования конфликта на Украине.