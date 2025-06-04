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21:28, 4 июня 2025Мир

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Профессор Малинен: Администрация Зеленского провоцирует ядерный конфликт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Администрация президента Украины Владимира Зеленского провоцирует ядерный конфликт. С таким утверждением выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье для Substack.

Он подчеркнул, что украинские власти ведут себя безрассудно. «Я крайне презираю людей, которые подвергают опасности человечество трюками, направленными на запуск хотя бы одной современной ядерной боеголовки. Это то, что делает администрация президента Зеленского», — отметил эксперт.

Ранее Малинен призвал американского лидера Дональда Трампа заставить Зеленского уйти в отставку. По его словам, это необходимо сделать ради урегулирования конфликта на Украине.

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