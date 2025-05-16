Трампа призвали заставить Зеленского уйти в отставку

Профессор Малинен: Трампу следует заставить Зеленского уйти в отставку

Президенту США Дональду Трампу следует заставить украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку ради урегулирования конфликта на Украине. С таким призывом к главе Белого дома выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети Х.

«Зеленский просто не может пойти на уступки России, потому что, вероятней всего, это будет стоить ему жизни. Поэтому со стороны Трампа было бы гуманнее заставить его просто уйти в отставку и отправиться в изгнание», — поделился мнением эксперт.

Ранее Зеленский пожаловался на давление со стороны Трампа. Он указал на то, что американский президент давит на Киев больше, чем на Москву.

12 мая депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что скорейшая отставка Зеленского станет лучшим решением для «остатков Украины и украинцев». По его мнению, действующий лидер республики является некомпетентным президентом и «самовлюбленным павлином», которого сложно представить главой государства в условиях мирного времени.