Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:13, 16 мая 2025Мир

Трампа призвали заставить Зеленского уйти в отставку

Профессор Малинен: Трампу следует заставить Зеленского уйти в отставку
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters

Президенту США Дональду Трампу следует заставить украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку ради урегулирования конфликта на Украине. С таким призывом к главе Белого дома выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети Х.

«Зеленский просто не может пойти на уступки России, потому что, вероятней всего, это будет стоить ему жизни. Поэтому со стороны Трампа было бы гуманнее заставить его просто уйти в отставку и отправиться в изгнание», — поделился мнением эксперт.

Ранее Зеленский пожаловался на давление со стороны Трампа. Он указал на то, что американский президент давит на Киев больше, чем на Москву.

12 мая депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что скорейшая отставка Зеленского станет лучшим решением для «остатков Украины и украинцев». По его мнению, действующий лидер республики является некомпетентным президентом и «самовлюбленным павлином», которого сложно представить главой государства в условиях мирного времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал переговоры в Стамбуле

    Канцлер Германии оценил переговоры в Стамбуле

    Москвичей предупредили о новой волне похолодания

    Хирург раскрыла самые популярные пластические операции у россиянок

    В зоне СВО оценили доработанный СКАТ

    Стали известны подробности знакомства внучки экс-мэра Самары с подельниками

    Два новых фигуранта по делу о расправе над экс-мэром Самары попали в международный розыск

    Российский фондовый рынок отреагировал на новости с переговоров в Стамбуле

    Украинский депутат раскрыл содержание переговоров в Стамбуле

    Делегации России и Украины разошлись

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости