В Госдуме высказались о выдаче семейной ипотеки только по месту регистрации

Миронов: Считаю недопустимым стремление закабалить людей по месту прописки

Ограничивать выдачу семейной ипотеки только регионом проживания недопустимо. Такое мнение высказал в интервью ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Текста законопроекта еще нет, но я уже получаю массу возмущенных писем от граждан, которые не желают превращаться в "ипотечных крепостных". Я также считаю недопустимым стремление "закабалить" людей по месту прописки, разделить их по месту жительства», — сказал Миронов.

Парламентарий также отметил, что для того, чтобы семьи не уезжали с родных мест, власти должны обеспечить им не только жилье, но и рабочие места, детские сады, школы и поликлиники. Миронов заявил, что при нынешних рыночных ставках семейная ипотека становится для многих единственным шансом приобрести жилье. «В том числе для семей, которые переезжают в крупные города, причем не от хорошей жизни на малой родине», — сказал он и добавил, что лишать граждан такой возможности нельзя.

Миронов отметил, что сторонники введения ограничения указывают на несоответствие программы семейной ипотеки задачам пространственного развития страны, потому что половина жилья покупается в столичных регионах. «Для развития территорий есть другие программы — дальневосточная, арктическая ипотека. Главная цель семейной программы — доступное жилье для всех семей с детьми, независимо от прописки», — подытожил председатель партии «Справедливая Россия — За правду».

Ранее сообщалось, что с первого квартала 2026 года в России могут запретить выдавать семейную ипотеку не по региону регистрации заемщика. Автором инициативы выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

