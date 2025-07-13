Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:35, 13 июля 2025Экономика

В Госдуме высказались о выдаче семейной ипотеки только по месту регистрации

Миронов: Считаю недопустимым стремление закабалить людей по месту прописки
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ограничивать выдачу семейной ипотеки только регионом проживания недопустимо. Такое мнение высказал в интервью ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Текста законопроекта еще нет, но я уже получаю массу возмущенных писем от граждан, которые не желают превращаться в "ипотечных крепостных". Я также считаю недопустимым стремление "закабалить" людей по месту прописки, разделить их по месту жительства», — сказал Миронов.

Парламентарий также отметил, что для того, чтобы семьи не уезжали с родных мест, власти должны обеспечить им не только жилье, но и рабочие места, детские сады, школы и поликлиники. Миронов заявил, что при нынешних рыночных ставках семейная ипотека становится для многих единственным шансом приобрести жилье. «В том числе для семей, которые переезжают в крупные города, причем не от хорошей жизни на малой родине», — сказал он и добавил, что лишать граждан такой возможности нельзя.

Материалы по теме:
«Сохранение льготной ипотеки поддержит спрос» Замгендиректора ДОМ.РФ — о мерах господдержки граждан и бизнеса
«Сохранение льготной ипотеки поддержит спрос»Замгендиректора ДОМ.РФ — о мерах господдержки граждан и бизнеса
30 марта 2022
Рост опорных отраслей и минимальная безработица: что происходит в российской экономике
Рост опорных отраслей и минимальная безработица:что происходит в российской экономике
7 июня 2022

Миронов отметил, что сторонники введения ограничения указывают на несоответствие программы семейной ипотеки задачам пространственного развития страны, потому что половина жилья покупается в столичных регионах. «Для развития территорий есть другие программы — дальневосточная, арктическая ипотека. Главная цель семейной программы — доступное жилье для всех семей с детьми, независимо от прописки», — подытожил председатель партии «Справедливая Россия — За правду».

Ранее сообщалось, что с первого квартала 2026 года в России могут запретить выдавать семейную ипотеку не по региону регистрации заемщика. Автором инициативы выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Очередной пакет антироссийских санкций оценили

    В России заявили о связанном с Украиной безответственном шаге Запада

    Россиянка описала поездку в Париж фразой «от бомжей никуда не денешься»

    В Госдуме высказались о выдаче семейной ипотеки только по месту регистрации

    IBU назвал условие возвращения российских спортсменов на турниры

    В России выявили города с одинаковыми названиями

    Трамп заявил об ошибках правоохранителей в день покушения на него

    В США назвали глупыми новые санкции против России

    В США назвали корень проблем во взаимоотношениях с Россией

    «СКА Арену» переименуют

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости