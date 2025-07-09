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16:23, 9 июля 2025Экономика

Семейную ипотеку в РФ задумали выдавать только по месту регистрации

Депутат Аксаков: Выдавать ипотеку по месту регистрации могут начать с 2026 года
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

С первого квартала 2026 года в РФ могут запретить выдавать семейную ипотеку не по региону регистрации заемщика. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с «Известиями».

По информации спикера Совета Федерации и автора инициативы Валентины Матвиенко, в прошлом году более половины семейной ипотеки было выдано для покупки жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. При этом более 40 процентов оформивших займы граждан живут вне вышеуказанных субъектов страны. Кроме того, по итогам мая почти 70 процентов ипотеки было выдано в рамках семейной программы.

Экономист Андрей Бархота объяснил, что, стремясь ограничить географию выдачи, власти выступают за адресный характер льготных программ, а также за то, чтобы те не использовались с целью инвестиции. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов добавил, что поддержка инициативы в Совете Федерации и Государственной Думе увеличивает шансы одобрения соответствующего законопроекта.

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Среди последствий нововведения опрошенные газетой эксперты в первую очередь выделили оптимизацию трат по части ипотеки: за счет ужесточения условий власти смогут снизить расходы и справиться с дефицитом бюджета в 3,7 триллиона рублей. Помимо этого, продолжили они, это приведет к тому, что участие в программе для многих россиян станет более затруднительным — так, жители столицы не смогут купить квартиру в Подмосковье, где цены более доступны. В результате перед покупкой жилья люди будут вынуждены менять место регистрации, что не всегда удается сделать оперативно. Наконец, будет увеличиваться число серых схем оформления прописки ради жилищного кредита, считают специалисты.

В случае одобрения инициативы выдачи семейной ипотеки могут упасть на 15-30 процентов, в особенности в крупных городах, уточнили эксперты. На фоне падения спроса после ужесточения условий с большой долей вероятности цены на жилье ожидает снижение на 5-10 процентов. Сильнее всего тренд затронет новостройки комфорт-класса, поскольку их продажи наиболее зависимы от льготной ипотеки, заключили собеседники «Известий».

Ранее в июле стало известно, что ставки по рыночной ипотеке в стране снизились на 5 процентных пунктов за последние полгода.

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