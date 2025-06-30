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20:40, 30 июня 2025Экономика

Выдавать семейную ипотеку в России предложили по-новому

Матвиенко: Выдавать семейную ипотеку нужно по месту регистрации
Александра Качан (Редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress.com

Семейную ипотеку нужно выдавать по месту регистрации заемщика. С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Политик отметила, что сейчас более половины выданных по программе кредитов приходится на четыре региона: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом более 40 процентов находятся вне этих регионов проживания.

По словам Матвиенко, с помощью рыночной ипотеки россияне имеют право приобрести жилье в любом регионе страны. Однако льготная ипотека — другое дело. «Она все-таки предназначена для улучшения жилищных условий семьи с детьми в местах их проживания. Она не должна использоваться обходными путями в инвестиционных целях», — заключила спикер.

Политик считает, что введение новых правил поможет стимулировать жилищное строительство во всех регионах, поспособствует их развитию, предотвратит внутреннюю миграцию, а также позволит более эффективно использовать рынок вторичного жилья.

Ранее россиянам назвали сумму дохода для покупки квартиры в ипотеку. По словам банкира-финансиста Саида Мачавариани, чтобы приобрести вторичную «однушку» в столице, нужно зарабатывать не менее 271,6 тысячи рублей в месяц.

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