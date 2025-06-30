Россиянам назвали сумму дохода для покупки квартиры в ипотеку

Финансист Мачавариани: Купить жилье в ипотеку в Москве можно с доходом ₽271 тыс.

Для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке Москвы в ипотеку нужно зарабатывать от 271,6 тысячи рублей в месяц. Достаточную для кредита на жилье сумму дохода назвала россиянам банкир-финансист, руководитель кредитно-брокерского агентства Саида Мачавариани, пишет aif.ru.

В расчетах эксперт учитывала, что человек берет ипотеку на 25 лет под 15,5 процента с первоначальным взносом в 30 процентов от стоимости. В Москве квартиру площадью 40-43 квадратных метра можно приобрести за 14,7 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге — 8,8 миллиона рублей, в Казани — 7,6 миллиона рублей, в Новосибирске — 5 миллионов рублей, а в Челябинске — 4 миллиона рублей.

Если учитывать, что на погашение ипотеки будет уходить не менее половины дохода, то платежи в Москве будут достигать 135,8 тысячи рублей — тогда придется зарабатывать не менее 271,6 тысячи рублей в месяц.

«В Петербурге [платежи и доходы будут достигать] 81,3 тысячи и 162,6 тысячи рублей, в Казани — 70,2 тысячи и 140,4 тысячи рублей, соответственно. В Новосибирске и Челябинске суммы чуть меньше: в первом платежи и доходы составят 46,2 тысячи и 92,4 тысячи рублей, во втором — 36,9 тысячи и 73,9 тысячи рублей», — рассказала Мачавариани.

Ранее эксперты РБК выяснили, что для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку в российских мегаполисах понадобится не менее двух семейных зарплат.