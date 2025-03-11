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17:19, 11 марта 2025Экономика

Россиянам назвали зарплату для покупки однушки в ипотеку

РБК: Для покупки однокомнатной квартиры в кредит нужно не меньше 2 зарплат семьи
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку жителям российских мегаполисов понадобится не менее двух семейных зарплат. Такие данные назвали эксперты РБК в своем исследовании.

С текущими ставками по жилищным кредитам жителям городов-миллионников нужно зарабатывать от 109,8 тысячи до 341,4 тысячи рублей в месяц, чтобы иметь возможность приобрести среднюю однушку. Однако реальные доходы россиян в 1,6-3,2 раза ниже уровня, с которым одобрят ипотеку, выяснили специалисты.

Больше всего нужно зарабатывать жителям столицы — там однокомнатная квартира стоит в среднем 12,34 миллиона рублей. Чтобы взять кредит на 15 лет под 28 процентов и первоначальным взносом 30 процентов, зарплата должна быть не менее 341,4 тысячи рублей в месяц. При этом взносы по кредиту будут достигать 204,8 тысячи рублей.

Наиболее лояльные требования к заемщикам в Волгограде. Там аналогичная по площади однушка будет стоить втрое дешевле, чем в Москве — 3,97 миллиона рублей. А чтобы одобрили ипотеку, нужно зарабатывать от 109,8 тысячи рублей в месяц. Платеж по такому кредиту будет достигать 65,9 тысячи рублей в месяц.

Ранее эксперты спрогнозировали, что цены на аренду жилья в Москве в ближайшее время не упадут. Некоторые арендодатели были готовый пойти на скидки в 5-7 процентов от максимальных «осенних» значений в период затишья — в декабре и начале января. Однако в настоящее время собственники сдаваемых квартир стараются держать цены и не готовы к снижению, рассказали специалисты.

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